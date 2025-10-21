Pitrola: "El facholibertario de Milei sigue su ofensiva contra el pueblo"

En campaña en Chacabuco.
Este mediodía el candidato a diputado nacional estuvo en Chacabuco. De reunió con militantes del Frente de Izquierda en el Centro Los Marinos.
El dirigente del Partido Obrero opinó sobre el presente político y económico de Argentina.
Volver a Chacabuquero.
"El derrumbe económico, político y social del gobierno libertario no encuentra piso -dijo Pitrola-. Ni los dólares del tesoro yanqui que prometió Bessent, ni el Swap, ni nada pudo lograr conjurar la inviabilidad del repago de la deuda y el vaciamiento de reservas del Banco Central. El dólar pica arriba de los $1500, por encima del techo de la banda, el riesgo país no sede y continúa arriba de los mil puntos. Cuando Trump dijo que “Argentina se está muriendo” debió puntualizar: quien se está muriendo es el gobierno de Javier Milei. Pero, aún en caída libre, el facholibertario continúa su ofensiva contra el pueblo. Hoy mismo anunció que no aplicará las leyes del Garrahan y las Universidades, como antes lo hizo con Discapacidad. El establishment discute el día después al 26 de octubre. Todos exigen y descuentan una devaluación que va a afectar en primer lugar al bolsillo popular que llega vapuleado luego de casi dos años de motosierra y licuadora libertaria. Con ese objetivo, desde Washington están empeñados en ordenar un gobierno de unidad nacional con los gobernadores que logre dar estabilidad para imponer reformas estructurales que reclama el FMI: antilaboral, antiprevisional e impositiva en favor del capital, contra los consumidores".
"El peronismo y la CGT se anotan en el esquema de gobernabilidad. Desde Kicillof a Máximo y Cristina Kirchner, pasando por Grabois, han manifestado públicamente su intención de “dialogar” y “ayudar” a Milei, a la vez que han aclarado que en su agenda no está el desconocimiento a la deuda del FMI, apenas plantean una renegociación para seguir pagando, lo que hicieron cuando fueron gobierno -agregó-. La CGT se encuentra en plena rosca con la Rosada negociando los artículos de la Reforma Laboral a cambio de prebendas y de los fondos de las obras sociales, es decir de sus cajas. La única fuerza política que emerge en la crisis nacional, una crisis de poder, levantando un programa de transformación social desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores es el Frente de Izquierda Unidad, que, como principales puntos programáticos, tiene el aumento salarial igual al costo de vida, el 82% móvil para los jubilados, la prohibición de despidos y suspensiones, la creación de empleo, la centralización del ahorro nacional sobre la base de la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo gestión de los trabajadores, la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa legítima y fraudulenta".
"Votar las listas de diputados del FIT el 26 de octubre, que en Provincia de Buenos Aires encabezan Nicolás del Del Caño y Romina Del Plá y en CABA Gabriel Solano y Myriam Bregman, es un voto por este programa y para darle fuerza a la lucha por la huelga general y por el Fuera Milei", finalizó.
