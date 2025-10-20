Allanamientos en Chacabuco y la zona terminó con detenidos y elementos secuestrados

Policía.
En las últimas horas se llevaron a cabo allanamientos en Chacabuco, Junín y Lomas de Zamora que tuvo como resultado la detención de personas, y el secuestro se droga y armas de fuego.
La causa fue investigada por el Juzgado Federal de Junín. Los procedimientos fueron realizados por la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas de Junín de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
También hubo una intervención en la Unidad Penal 13 de Junín.
Se ordenó la detención de Matías Vacca Mitti de 35 años; Laura Belén Montenegro de 30 años, Priscila Milagros Vidal de 19 años, Marta Lorena Guevara de 38 años, Debora Martínez de 36 años, y Jonathan Erik Guzmán de 35 años.
Fueron secuestrados de más de 100 ladrillos de marihuana prensada, clorhidrato de cocaína fraccionada para la venta y a granel. La droga estaba escondida en los distintos domicilios.
Entre las numerosas armas de fuego secuestradas se contó una pistola ametralladora.
También se retuvieron aparatos de telefonía celular utilizados por los investigados, balanzas de precisión y comerciales de peso a gran escala; asimismo se secuestra dos teléfonos celulares de los involucrados actualmente detenidos en la mencionada Unidad Penitenciaria, elementos estos que quedan a disposición del Magistrado de intervención.
