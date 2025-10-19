domingo, 19 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

   Que en paz descansen: Rodolfo y Marta.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

- Rodolfo Cordone "Rody". Falleció a los 71 años. Casa de duelo: O'Higgins. Sepelio a las 16.00.


  - Marta Amelia De Antonio viuda de Márquez. Falleció el 18 de octubre de 2025 a los 81 años. Casa de duelo: Duberty 334. Ya fue inhumada.

 




