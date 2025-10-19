Incidentes temprano en Chacabuco

Amanecer.
Esta mañana temprano se registraron incidentes en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Debieron concurrir al lugar 3 patrulleros y una ambulancia del Hospital municipal.
Al parecer, una mujer de 21 años causó disturbios en un domicilio particular. Fue trasladada al Hospital.
Fue la madre de la mujer la que pidió que fuera asistida.
Ocurrió en Hipólito Yrigoyen entre Soberanía Nacional y Carlos Gardel.
