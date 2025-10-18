sábado, 18 de octubre de 2025

Retuvieron motos por disturbios en Chacabuco

 


Operativo.

El área de Tránsito dio a conocer el resultado de las actividades realizadas en las últimas horas 



Volver a Chacabuquero.

Anoche en operativo en conjunto con policía comunal sobre Acc H Irigoyen y Ruta 7, recorrido de móviles y motos de Tránsito en distintos puntos de la ciudad se retuvieron motocicletas por hacer disturbios en la vía pública, una de ellas con escape antirreglamentario.


