Retuvieron motos por disturbios en Chacabuco

El área de Tránsito dio a conocer el resultado de las actividades realizadas en las últimas horas
Anoche en operativo en conjunto con policía comunal sobre Acc H Irigoyen y Ruta 7, recorrido de móviles y motos de Tránsito en distintos puntos de la ciudad se retuvieron motocicletas por hacer disturbios en la vía pública, una de ellas con escape antirreglamentario.
