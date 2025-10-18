sábado, 18 de octubre de 2025

Sirena de bomberos: principio de incendio en un auto

 


Esta tarde 

La sirena de los bomberos voluntarios de Chacabuco fue motivada por un principio de incendio en un auto.



Ocurrió en el acceso Juan XXIII a metros de la intersección con la ruta 7.

El sinestro no pasó a mayores. Se había recalentado el motor.


Más datos sobre la salida de bomberos

