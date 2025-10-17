Dos vecinos fueron agredidos en su casa de Chacabuco

Atacados por un grupo de personas. Se pidió una ambulancia.
Dos vecinos de Chacabuco fueron agredidos por un grupo de personas en su propia casa en horas de la madrugada.
Chacabuquero
Una de las víctimas, de 62 años, requirió asistencia médica de personal del SAME que arribó al lugar en ambulancia.
El hijo del agredido llamó a la Policía.
Al parecer, la situación violenta se dio cuando el grupo de personas quiso ingresar por la fuerza a la vivienda.
Los agresores se retiraron del lugar antes del arribo de los patrulleros. Una hora después regresaron pero volvieron a escapar en moto nuevamente.
Ocurrió en inmediaciones de Cervantes y Duberty.
