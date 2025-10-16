jueves, 16 de octubre de 2025

Varias decenas de mujeres se Chacabuco se realizaron mamografías gratuitas

 


Octubre rosa.

Cerca de un centenar de mujeres con concurrió al Hospital municipal para realizarse mamografías gratuitas en el marco del denominado Octubre Rosa de lucha contra el cáncer.



Volver a Chacabuquero.

El citado número se contabilizó hasta las 21.00 cuando todavía faltaban 3 horas para completar la primera jornada de esta propuesta impulsada por el Gobierno municipal.

Según algunas vecinas, una mamografía para una persona sin obra social o prepaga puede costar hasta 50.000 pesos y la atención de la ginecóloga particular, 30 0000 pesos, en la actualidad.

Además de ser gratuito, la realización del estudio en esta oportunidad no necesita de turno u orden previa. Es orden de llegada. El único requisito es ser mayor a los 40 años.

Este vienes la actividad se desarrollará de 8.00 a 24.00.

Luego:

- Rawson y Castilla: lunes 20 de octubre, de 08:00 a 16:00 horas.

- Cucha Cucha y O’Higgins: martes 21 de octubre, de 08:00 a 16:00 horas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Venden rifa para pagar una operación de 1.500.000 de pesos

- Invitan a artesanos, vendedores y food Trucks a la Fiesta Provincial de la Primavera de Rawson

- Obras en una plazoleta y en una escuela de Chacabuco

Mix de Chacabuco:

- Entregan árboles frutales

- Caminata de Alcec

- Acto por el Día de la Lealtad

- "No quiero las retenciones" dijo un empresario de Chacabuco en el Coloquio de Idea

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Vecino de Chacabuco pensó que estaba comprando una máquina pero era otra cosa

- Felicitaciones para los chacabuqueros que ganaron medallas en Mar del Plata

- Tras un accidente, pide reformar una esquina de Chacabuco

- "Niñas de 13 años se golpean en una escuela de Chacabuco"

- Finde: Fiestas en Chacabuco, Carmen de Areco y Bragado

- Accidente en la mañana de Chacabuco

- La Policía detectó irregularidades en talleres mecánicos de Chacabuco

- 78° aniversario del Auto Moto Club Chacabuco

- Acuerdan obras para beneficiar a Chacabuco y la zona

- Pasajero de Chacabuco con miedo


on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)