Varias decenas de mujeres se Chacabuco se realizaron mamografías gratuitas

Octubre rosa.
Cerca de un centenar de mujeres con concurrió al Hospital municipal para realizarse mamografías gratuitas en el marco del denominado Octubre Rosa de lucha contra el cáncer.
Volver a Chacabuquero.
El citado número se contabilizó hasta las 21.00 cuando todavía faltaban 3 horas para completar la primera jornada de esta propuesta impulsada por el Gobierno municipal.
Según algunas vecinas, una mamografía para una persona sin obra social o prepaga puede costar hasta 50.000 pesos y la atención de la ginecóloga particular, 30 0000 pesos, en la actualidad.
Además de ser gratuito, la realización del estudio en esta oportunidad no necesita de turno u orden previa. Es orden de llegada. El único requisito es ser mayor a los 40 años.
Este vienes la actividad se desarrollará de 8.00 a 24.00.
Luego:
- Rawson y Castilla: lunes 20 de octubre, de 08:00 a 16:00 horas.
- Cucha Cucha y O’Higgins: martes 21 de octubre, de 08:00 a 16:00 horas.
