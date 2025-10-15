Tras un accidente, pide reformar una esquina de Chacabuco

Cordón.
Chacabuquero estuvo.este mediodía cubriendo un accidente de tránsito y una vecina aprovechó para canalizar un pedido.
Volver a Chacabuquero.
Solicitó que se reforme la esquina de Buenos Aires y Junín.
La mejor forma de explicar lo que ocurre en este caso es ver las fotos que encabezan esta nota.
Las fotos fuero tomadas desde posiciones enfrentadas para mostrar como se en lugar de haber una recta se forma una curva justo a la altura de la boca de tormenta.
Según la vecina ya ha pedido a las autoridades que se vea la posibilidad de enderezar la cuestión.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Felicitaciones para los chacabuqueros que ganaron medallas en Mar del Plata
- "Niñas de 13 años se golpean en una escuela de Chacabuco"
- Finde: Fiestas en Chacabuco, Carmen de Areco y Bragado
- Accidente en la mañana de Chacabuco
- La Policía detectó irregularidades en talleres mecánicos de Chacabuco
- 78° aniversario del Auto Moto Club Chacabuco
- Acuerdan obras para beneficiar a Chacabuco y la zona
- Pasajero de Chacabuco con miedo
Todavía se habla de esto:
- Felicitaciones chacabuqueros, se logró el objetivo
- Realizarán mamografías gratuitas en Chacabuco y las localidades
- Medalla para Chacabuco en los Juegos Bonaerenses
- Motociclistas accidentados en la tarde de Chacabuco
- Reemplazo de un equipo en la planta de Tratamiento de Residuos
- Bomberos: incendio en Ardion Chacabuco
- Conflicto en un barrio de Chacabuco
- Piden ayuda urgente para una paciente oncológica de Chacabuco
- Vecinos citados por el juzgado de paz de Chacabuco
- Un joven fue trasladado al Hospital de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario