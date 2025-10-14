martes, 14 de octubre de 2025

Reemplazo de un equipo en la planta de Tratamiento de Residuos

Finalidad.

Hoy se llevó a cabo el reemplazo de la bomba de agua sumergible utilizada para las tareas de limpieza e higiene de  la Planta de Tratamiento de Residuos, 

El trabajo tuvo por finalidad optimizar el funcionamiento del equipo.



Volver a Chacabuquero.

Fue realizado por personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, junto al Director de la Planta de Reciclado y miembros de la Cooperativa Chacabuco Verde.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Bomberos: incendio en Ardion Chacabuco

- Conflicto en un barrio de Chacabuco

- Piden ayuda urgente para una paciente oncológica de Chacabuco

- Vecinos citados por el juzgado de paz de Chacabuco

- Un joven fue trasladado al Hospital de Chacabuco

Todavía se habla de esta:

- Golía participó en la inauguración de la final de los Juegos Bonaerenses

- Necrológicas II

- Incidentes en un barrio de Chacabuco

- "Reiterados intentos de estafas telefónicas en Chacabuco"

- Joven agredida

- Segundo accidente del día en Chacabuco

- Se dictará en Chacabuco la carrera de Turismo

- Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente temprano en el acceso a Chacabuco

- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)