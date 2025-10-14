martes, 14 de octubre de 2025

Conflicto en un barrio de Chacabuco

Este mediodía. Varios móviles policiales concurrieron al lugar.

Este mediodía se registraron incidentes en un barrio de Chacabuco que implicó el desplazamiento de varios móviles policiales.



Múltiples llamados telefónicos alertaron sobre una situación conflictiva entre vecinos.

Resultó ser un problema familiar entre los padres de una menor de edad.

Tomó intervención el Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño.

Ocurrió en inmediaciones de Andrés de Vera y Junín.


