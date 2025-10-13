lunes, 13 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Alfredo.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

 - Norberto Alfredo Di Paolo "Freddy". Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Alsina 107. Sepelio mañana a las 10.00. 




Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD





Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Incidentes en un barrio de Chacabuco 

- "Reiterados intentos de estafas telefónicas en Chacabuco"

- Joven agredida

- Segundo accidente del día en Chacabuco

- Se dictará en Chacabuco la carrera de Turismo 

- Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente temprano en el acceso a Chacabuco

- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Piden ayuda para dos vecinos de Chacabuco

- Curiosa situación se dio en un negocio del centro de Chacabuco

- "Intensos trabajos en obras hidráulicas en Chacabuco"

- Le robaron a dos vecinas de Chacabuco

- Necrológicas II

- Queja por corte de televisión e Internet en un barrio de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Incidentes en la madrugada de Chacabuco 

- Grave choque en la madrugada de Chacabuco

- Retenida a pedido de la gente de Chacabuco

- Choque en la ciudad de Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)