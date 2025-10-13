Un joven fue trasladado al Hospital de Chacabuco

Situación.
Un joven por otro lado del Hospital municipal por la Policía.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en horas de la tarde.
La fuerza de seguridad fue alertada por unos vecinos sobre la presencia de un joven que estaba deambulando por la calle 837 camino a la ruta 7.
El adolescente, de 15 años, presentaba alguna dificultad para comunicarse por lo que los efectivos debieron ubicar a la familia con datos aportados por otros vecinos. Finalmente se estableció que vivía en la zona.
Al parecer, el joven se había ido de la casa. Una vez que se dio con la madre, se acordó trasladarlo al Hospital en patrullero para que recibiera tratamiento en el Área de Salud Mental.
Hasta que se gestionó una cama en el nosocomio, el joven protagonizó algunos problemas que derivaron a que la policía debiera volver al lugar para contenerlo.
Tomó intervención el Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño.
