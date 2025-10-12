domingo, 12 de octubre de 2025

Le robaron a una vecina de Chacabuco

 

Inseguridad.

Una vecina le contó a Chacabuquero que sufrió un robo en las últimas horas en la ciudad de Chacabuco.



Le robaron una moto Keller 110. 

La vecina de llama Milagros González. Comentó que necesita la moto para ir a trabajar.

Esta es la moto:

Esta es la moto

Hay recompensa para quien brinde datos.

El robo ocurrió en Avellaneda al 600, barrio Ubaldo Martínez.

Quien tenga algún dato que se comunique con el 911 o concurra a la Comisaría de Chacabuco, dado que fue radicada la denuncia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

