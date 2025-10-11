sábado, 11 de octubre de 2025

Operativo de seguridad: identificaron personas y retuvieron motos en Chacabuco

 


Noche.

En el marco del Plan "Chacabuco Circula" Primavera Verano 2026, presentado y planificado por el Intendente municipal Dr. Rubén Darío Golía, personal de Control urbano dependiente de la Subsecretaría de Seguridad, a cargo de Mauricio Yonna, el día de ayer continuaron desplegando en forma coordinada con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), múltiples operativos de interceptación vehicular y control poblacional en distintos puntos de la ciudad.



Los operativos dejaron como resultado la identificación de 25 personas en los diferentes barrios abordados y se procedió a la retención de 2 motocicletas por falta de documentación, chapa patente y luces reglamentarias. 

En este sentido, los operativos de saturación se llevaron a cabo sobre el corredor nocturno, zona centro, avenidas principales y en los diferentes barrios de la ciudad, entre ellos, Barrio "Los Pioneros, Barrio Bomberos Voluntarios, Barrio "Alcira de la Peña", Barrio Las Palmeras y demás barrios de la comuna.


