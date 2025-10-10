Golpeado y robado en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Un vecino puso conocimiento de la policía que un sujeto encapuchado lo golpeó y le robó cuando estaba caminando por un barrio de la ciudad de Chacabuco esta noche.
Al parecer el vecino de 33 años recibí un golpe de puño en el rostro lo que hizo que se cayera al piso.
Ocurrió la calle España cerca de la intersección con Domínguez.
Al vecino llegó hasta el acceso Hipólito Yrigoyen y llamó a la policía para dar cuenta de la situación.
