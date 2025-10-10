Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por tormentas fuertes para la zona de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Es de grado amarillo para la tarde del sábado. Es decir, de 12.00 a 18.00.
Hay que tener en cuenta que también se pronostican lluvias aisladas para la noche del mismo día.
Como se ve en la imagen que acompaña esta nota el área afectada es mucho más amplia que la provincia de Buenos Aires.
La buena noticia es que ya no se anuncian lluvias para el domingo.
