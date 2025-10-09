jueves, 9 de octubre de 2025

Resultado del operativo de tránsito realizado este jueves en Chacabuco

Detalles.

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco emitió un informe este jueves.

En un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle Av Saavedra y San Lorenzo, Alem y San Lorenzo donde se retuvieron seis motocicletas, un automóvil, una camioneta por circular sin documentación reglamentaria.



Volver a Chacabuquero.

Se labró un acta de infracción por circular en su auto con música alta en zona centrica, se labraron actas de intimación por circular sin casco.


