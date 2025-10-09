Resultado del operativo de tránsito realizado este jueves en Chacabuco

Detalles.
El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco emitió un informe este jueves.
En un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle Av Saavedra y San Lorenzo, Alem y San Lorenzo donde se retuvieron seis motocicletas, un automóvil, una camioneta por circular sin documentación reglamentaria.
Volver a Chacabuquero.
Se labró un acta de infracción por circular en su auto con música alta en zona centrica, se labraron actas de intimación por circular sin casco.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Esta es la "Modelo" que promocionará el turismo en la provincia
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Video: Compró por internet desde Chacabuco pero nunca recibió el pedido
- Pedido sobre la salud mental de Chacabuco
- Muestra de la UBA en Chacabuco
- Alerta luego que varios vecinos de Chacabuco fueran estafados
- Accidente de tránsito temprano en Chacabuco
- Vuelco e incendio de un vehículo en Chacabuco
- Recuperaron algo en Chacabuco pero falta
- Necrológicas I del miércoles
Todavía se habla de esto:
- Tránsito: Retuvieron varias motos en operativos en Chacabuco
- Incidentes al caer la noche en Chacabuco
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Inquietud por una adolescente que no volvió a la casa en Chacabuco
- Video: Escuchas que sirvieron para atrapar a una banda de estafadores
- Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona
- Nuevo equipamiento en el Hospital de Chacabuco
- Firma por el resonador de Chacabuco
- Aniversario de una colectividad
- Bomberos: principio de incendio en un rodado en Chacabuco
- Robo en una casa de Chacabuco
- Incendiaron un auto en un barrio de Chacabuco
- Tránsito: siguen reteniendo vehículos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario