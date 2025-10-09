jueves, 9 de octubre de 2025

Robo en una vivienda de Chacabuco

 

Esta tarde.

Un vecino puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo en su casa.



Detectó el faltante de distintas pertenencias.

Ocurrió en inmediaciones de Laprida y Santiago del Estero.


