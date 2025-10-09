jueves, 9 de octubre de 2025

Alerta luego que varios vecinos de Chacabuco fueran estafados

 

Cuento del tio Chacabuco

Ardid.

Una vecina de Chacabuco se comunicó con Chacabuquero para alertar sobre el accionar de alguien que está estafando a otras personas usando su identidad.

Las víctimas han transferido miles de pesos a cuentas bancarias luego de ser contactados por Whatsapp.

La gestora Romina Ciminelli contó que se apropiaron de su cuenta de WhatsApp haciéndose pasar por representantes de la compañía de servicio eléctrico. 



Ciminelli dio de baja su línea telefónica pero el perfil de WhatsApp quedó activo con el número del estafador.

Cuento del tio Chacabuco
Foto del perfil de la cuenta hackeada. Se borró el rostro de la víctima.


Lo peor vino después cuando clientes de la gestora comenzaron a informarle que habían transferido dinero a cuentas de billeteras digitales luego que alguien que se había hecho pasar por ella se lo había solicitado.

Comprobante de una de las transferncias


Los nombres de los titulares de las cuentas destino son Cintia Noemí Romero, Luis Alberto Vignoles, y Marcela Lorena Bertona, según pudo consignar Ciminelli.

Por todo esto es que Rocío Ciminelli alerta a la población para que no transfieran dinero a nadie que se los pida.

A continuación se muestra un chat con la cuenta hackeada que entabló la vecina víctima ya con una línea nueva. 

Chat de Ciminelli con la estafadora

Como se puede leer, en el último mensaje, la persona que está del otro lado se da cuenta que está hablando con su víctima.


