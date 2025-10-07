Tránsito: siguen reteniendo vehículos en Chacabuco

Detalles.
Este martes la Municipalidad continuó con los operativos de control de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En recorrido de móviles y motos de tránsito se labraron actas de infracción por estacionar en lugar prohibido, sobre la plazoleta del hospital y ciclovía.
Se labró un acta de intimación contra un vecino por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública
Se procedió al secuestro de un equino suelto en la vía pública sobre Acc Juan 23
En un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle Av Miguel Gil y Mendoza, Av Arenales y 12 de Febrero, Av Saavedra y Alte Brown se retuvieron 7 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Soy paciente y en Chacabuco necesitamos un lugar preparado para la Salud Mental"
- Encuentran a un vecino de Chacabuco desorientado a 40 kilómetros de la casa
- Novedades definitivas en un conflicto con una cooperativa de Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Ya se puede solicitar de manera digital la Pensión Universal para el Adulto Mayor
- Hija de Chacabuco es noticia internacional por su trabajo
- Presentan a las nuevas médicas de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Violento choque en la ruta 7 en la entrada de Chacabuco
- Bomberos: incendio en un auto en Chacabuco
- Tránsito de Chacabuco: retuvieron 8 vehículos
Todavía se habla de esto:
- Video: "Acá se vive como chancho"
- Patrulleros y ambulancia en un barrio de Chacabuco
- La UTN podría aumentar de jerarquía en Chacabuco: nuevas carreras
- Gran cantidad de vecinos asistió a la charla de Stamateas
- Anunciaron la creación de una nueva escuela municipal de deportes en Chacabuco
- "Vecinos, circulen con cuidado por esta cuadra de Chacabuco"
- Finde: fiestas en Rawson, Bragado, Los Toldos, Duggan y Alberdi
-Reconocimiento a una deportista
- Firma por nueva oferta en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Novedad en el sistema de Salud de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario