martes, 7 de octubre de 2025

Tránsito: siguen reteniendo vehículos en Chacabuco

Detalles.

Este martes la Municipalidad continuó con los operativos de control de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



 En recorrido de móviles y motos de tránsito se labraron actas de infracción por estacionar en lugar prohibido, sobre la plazoleta del hospital y ciclovía.

Se labró un acta de intimación contra un vecino por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública

Se procedió al secuestro de un equino suelto en la vía pública sobre Acc Juan 23

En un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle Av Miguel Gil y Mendoza, Av Arenales y 12 de Febrero, Av Saavedra y Alte Brown se retuvieron 7 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco


