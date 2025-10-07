Violento choque en la ruta 7 en la entrada de Chacabuco

Esta madrugada.
Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la ruta 7 cerca de la intersección con el acceso Juan XXIII a la ciudad de Chacabuco.
Un automóvil con patente de Chacabuco chocó con una columna de iluminación ubicada en el cantero central de la dársena de la ruta.
Dos personas fueron trasladadas al Hospital en ambulancia.
Participó en las tareas de rescate un móvil de los bomberos voluntarios.
En este lugar ya se han registrado dos accidentes semejantes en los últimos días.
