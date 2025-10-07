Ya se puede solicitar de manera digital la Pensión Universal para el Adulto Mayor

Paso a paso para los que no se pueden gestionar. Monto.
La ANSES dio a conocer que ahora las personas pueden acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) en forma cien por ciento digital, ágil y sin moverse de su casa.
Esta nueva modalidad está disponible a través de mi ANSES las 24 horas, lo que permite realizar el trámite ingresando a través de una computadora o desde un celular.
En octubre de 2025 el importe de la PUAM es de 331.038,70 pesos.
La PUAM garantiza una cobertura previsional a quienes tengan 65 años o más y no cobren jubilación o pensión de un organismo nacional, de cajas o institutos provinciales o municipales, ni Prestación por Desempleo.
Es importante aclarar que, antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en mi ANSES.
Paso a paso:
1. Ingresar al sitio web de mi ANSES, verificar los datos de contacto y domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal > Domicilio y datos de contacto.
2. Seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor.
3. Seguir los pasos indicados.
Finalmente, el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente.
El seguimiento del trámite podrá llevarse a cabo desde mi ANSES, opción Información Personal > Consulta de expediente.
Sobre la PUAM
Esta prestación de carácter vitalicio y no contributivo es equivalente al 80 por ciento de un haber mínimo y se actualiza, mensualmente, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud, servicios de PAMI y asignaciones familiares (por Hijo/Hijo con Discapacidad, por Cónyuge y Ayuda Escolar Anual).
