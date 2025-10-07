martes, 7 de octubre de 2025

Ya se puede solicitar de manera digital la Pensión Universal para el Adulto Mayor

 


Paso a paso para los que no se pueden gestionar. Monto.

La ANSES dio a conocer que ahora las personas pueden acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) en forma cien por ciento digital, ágil y sin moverse de su casa.



Volver a Chacabuquero.

Esta nueva modalidad está disponible a través de mi ANSES las 24 horas, lo que permite realizar el trámite ingresando a través de una computadora o desde un celular.

En octubre de 2025 el importe de la PUAM es de 331.038,70 pesos.

La PUAM garantiza una cobertura previsional a quienes tengan 65 años o más y no cobren jubilación o pensión de un organismo nacional, de cajas o institutos provinciales o municipales, ni Prestación por Desempleo.

Es importante aclarar que, antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en mi ANSES.


Paso a paso:

1. Ingresar al sitio web de mi ANSES, verificar los datos de contacto y domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal > Domicilio y datos de contacto.

2. Seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor.

3. Seguir los pasos indicados.

Finalmente, el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente.

El seguimiento del trámite podrá llevarse a cabo desde mi ANSES, opción Información Personal > Consulta de expediente.


Sobre la PUAM

Esta prestación de carácter vitalicio y no contributivo es equivalente al 80 por ciento de un haber mínimo y se actualiza, mensualmente, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud, servicios de PAMI y asignaciones familiares (por Hijo/Hijo con Discapacidad, por Cónyuge y Ayuda Escolar Anual).


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Mix de Chacabuco:

- Estas son las residentes

- Entregan ropa

- Sillas de rueda

- Capacitación docente

- Hija de Chacabuco es noticia internacional por su trabajo

- Presentan a las nuevas médicas de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Violento choque en la ruta 7 en la entrada de Chacabuco

- Bomberos: incendio en un auto en Chacabuco

- Tránsito de Chacabuco: retuvieron 8 vehículos

Todavía se habla de esto:

-  Video: "Acá se vive como chancho"

- Patrulleros y ambulancia en un barrio de Chacabuco

- La UTN podría aumentar de jerarquía en Chacabuco: nuevas carreras

- Gran cantidad de vecinos asistió a la charla de Stamateas

- Anunciaron la creación de una nueva escuela municipal de deportes en Chacabuco

- "Vecinos, circulen con cuidado por esta cuadra de Chacabuco"

- Finde: fiestas en Rawson, Bragado, Los Toldos, Duggan y Alberdi

- Agenda:

-Reconocimiento a una deportista

- Firma por nueva oferta en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Novedad en el sistema de Salud de Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)