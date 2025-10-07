Mix de Chacabuco: Estas son las residentes - Entregan ropa - Sillas de rueda - Capacitación docente

Breves.
Residentes. Como había adelantado Chacabuquero, este mediodía el intendente Rubén Darío Golía recibió en su despacho a las médicas que realizan la residencia médica en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Las profesionales que se incorporan son María Victoria Francischetti, oriunda de nuestra ciudad, y Flavia Pereira Barcellos, proveniente de Brasil y residente en la localidad de Rawson.
Desde 2021 que no había residentes médicos en el Hospital de Chacabuco. Esta noche a las 20.00 en el Polideportivo Municipal el gobierno local entregará vestimenta a los vecinos que clasificaron a la final de los Juegos Bonaerenses 2025.
La delegación partirá rumbo a Mar del Plata el 12 de octubre.
Sillas. El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este martes el acto de entrega de tres nuevas sillas de ruedas por parte del Centro de Integración Libre y Solidaria de la Argentina (CILSA), destinadas al Hogar Geriátrico del Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen”.
En la entrega, estuvieron presentes la Directora del Hospital Municipal, Dra. Mariela Nawojczyk; la representante de CILSA, Graciela Carrizo; y la Asistente Social del Hogar Geriátrico del Hospital Municipal, María de los Ángeles Femminella.
Docentes. Fundación Arcor realizó el segundo encuentro de formación presencial de su programa Niñez Cercana, destinado a fortalecer las experiencias educativas y de cuidado en la primera infancia.
El viernes 3 de octubre de 2025. Fundación Arcor, junto a Ardion (Grupo Arcor) y la Municipalidad de Chacabuco, llevó adelante una nueva instancia de capacitación en el marco del programa Niñez Cercana, dirigido a docentes y auxiliares de organizaciones locales que trabajan con niñas y niños de nivel inicial.
Esta propuesta fue posible, gracias a la articulación del Comité de Relaciones con la Comunidad de Ardion (Grupo Arcor) Chacabuco. La jornada se desarrolló en el Hogar Eva Perón y contó con la participación de 50 asistentes de los Centros Rayuela, Claro de Luna, Rayito de Sol, Madre Teresa, Doña Elisa, Milagros y Solcito.
La capacitación estuvo coordinada por Ivana Alesso y Federico Sánchez, especialistas a cargo del módulo Prácticas corporales. También estuvo presente Silvio Núñez, Director de Gobierno de la Municipalidad de Chacabuco, quién acompañó el desarrollo del encuentro.
