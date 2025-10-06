"Vecinos, circulen con cuidado por esta cuadra de Chacabuco"

Nota pedida.
Que la gente circule con precaución por la calle Pellegrini entre Arce y Mateo Barón.
Volver a Chacabuquero.
Se hicieron unos pozos de 40 a 50 centímetros de profundidad y desde el Municipio no nos dan solución alguna.
Charly
