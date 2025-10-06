lunes, 6 de octubre de 2025

"Vecinos, circulen con cuidado por esta cuadra de Chacabuco"

 


Nota pedida.

Que la gente circule con precaución por la calle Pellegrini entre Arce y Mateo Barón. 



Volver a Chacabuquero.

Se hicieron unos pozos de 40 a 50 centímetros de profundidad y desde el Municipio no nos dan solución alguna.

Firma:

Charly


