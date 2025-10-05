domingo, 5 de octubre de 2025

Incidentes y problemas en barrios de Chacabuco

 

Últimas horas.

En las últimas horas se registraron incidentes en Chacabuco.

La Policía trasladó a una vecina a la Comisaría de la Mujer y la Familia luego que mantuviera un altercado con su pareja.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de Solís y Domínguez.


Por otro lado, un auto cayó a una cuneta y quedó varado en medio del barro generado por la lluvia. Los ocupantes pidieron auxilio al 911 para poder salir del lugar.

Ocurrió esta mañana en 829 continuación.

