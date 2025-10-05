Novedad en el sistema de Salud de Chacabuco

Luego de mucho tiempo.
Luego de 4 años el sistema de Salud de Chacabuco recibió a dos médicos residentes.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de dos egresadas de la carrera de medicina que completarán su capacitación en el terreno.
Actualmente se desempeñan en el Centro de Atención Primaria de la Salud René Favaloro ubicado a unas cuadras del barrio San Cayetano.
El Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen funcionó como sede de residencias médicas desde el 2003 al 2021.
Por ejemplo, la doctora Mariela Nawojczyk, actual directora del nosocomio local, arribó a Chacabuco hace 20 años gracias a la residencia y se afincó en la ciudad.
En el 2024 se logró recuperar 2 cupos para residentes.
