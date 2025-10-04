Tarda en llegar y al final hay... Chacabuco

Zona.
Llama la atención el tiempo que tarda en responder reclamos una empresa que brinda servicio teléfono y de Internet en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Recién esta mañana fue cambiado un poste que estaba colgando de los cables desde hace mucho tiempo.
El 22 de agosto un lector de Chacabuquero compartió el video que mostraba como oscilaba el poste que se encontraba en Alberdi y Buenos Aires.
Obviamente los tiempos de las empresas no son los mismos que los de los vecinos.
