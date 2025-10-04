sábado, 4 de octubre de 2025

Tarda en llegar y al final hay... Chacabuco

 


Zona.

Llama la atención el tiempo que tarda en responder reclamos una empresa que brinda  servicio teléfono y de Internet en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Recién esta mañana fue cambiado un poste que estaba colgando de los cables desde hace mucho tiempo.

Publicado el 22 de agosto de 2025

El 22 de agosto un lector de Chacabuquero compartió el video que mostraba como oscilaba el poste que se encontraba en Alberdi y Buenos Aires.

Obviamente los tiempos de las empresas no son los mismos que los de los vecinos.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Tránsito: retuvieron 10 vehículos en controles en Chacabuco

- Necrológicas II

- Vecino de Chacabuco buscado: fue encontrado 

- Buscan a un vecino de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

- Pidió fiado, no le dieron y causó daños en un negocio de Chacabuco 

- Siguen los operativos de tránsito en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Aumentan las alertas por tormentas y se suma otra para Chacabuco y la zona

- Municipales: Salud bucal - Firman compra de terrenos - Aniversario

- Piden ayuda para una joven de Chacabuco accidentada e internada

Mix: 

- Odontólogos en Escuelas

- Unidad de Negocios nueva

- Gestiones por la Salud municipal 

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Joven accidentada en la madrugada de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

Susto en un comercio

- Altercado

- Moto secuestrada




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)