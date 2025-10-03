Mix: Odontólogos en Escuelas de Chacabuco - Unidad de Negocios nueva - Gestiones por la Salud municipal

Breves.
Negocios. La Cooperativa Defensa de Agricultores presentó una nueva unidad de negocios. Se trata de la Consignataria de Hacienda, que se desarrollará en conjunto con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
Fue en el marco de un evento en el salón de la Casona, en el que brindó una charla el economista En la presentación también participó el economista Salvador Di Stéfano.
Di Stefano ofreció una conferencia dinámica y participativa, abordando herramientas para potenciar la rentabilidad del productor, como el uso de seguros de precios, la inversión en plazos fijos, la compra anticipada de insumos y la importancia de contar con coberturas como las que brinda La Segunda. Asimismo, resaltó el gran potencial de la ganadería en el contexto actual e invitó a los productores a diversificar y fortalecer esquemas mixtos.
Visita. Este vienes visitará la ciudad una unidad móvil de la Federación Odontológica. Brindará atención en distintos establecimientos rurales.
A las 11.00 el intendente Rubén Darío Golía visitará la unidad en la Escuela N°27.
Salud. El Intendente Municipal, Darío Golía, estuvo en el Ministerio de Salud, donde fue recibido por la subsecretaria de Planificación Estratégica, Leticia Seriani. Durante el encuentro abordaron diferentes temas relacionados con el Hospital Municipal, entre ellos la incorporación de nuevos servicios de tomografía, Hemodinamia y otros programas destinados a mejorar la atención sanitaria.
En la reunión se destacó que el 58% del gasto corriente del Municipio se destina a salud, lo que hace necesario optimizar permanentemente la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos municipales.
Por otra parte, el jefe comunal mantuvo gestiones en la obra social IOMA con el objetivo de fortalecer y optimizar la relación institucional.
