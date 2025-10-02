Ahora sí, doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Tormentas.
La probabilidad de lluvia que había anunciado chacabuquero se transformó en una doble alerta meteorológica.
Volver a Chacabuquero.
Sport tormentas fuertes y de color amarillo.
El servicio meteorológico nacional anunció que la alerta es para el sábado desde las 18.0p hasta las 24.00 y el domingo desde las 00.00 hasta las 6.00 de la mañana.
Laprida.
