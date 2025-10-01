"Ese perfil de Facebook es trucho"

Declaración de un vecino.
Se comunicó con Chacabuquero un lector para declarar que lo están "escrachando" con un perfil falso de Facebook.
Se llama Carlos Ariel Echave y contó que hay gente que está difundiendo que h hecho propuestas indecentes a mujeres usando la imagen de un perfil de Facebook que no es el personal.
Según dijo, en Facebook el usa el perfil "Carlos Ariel Echave" y en los mensajes que lo denigran están mostrando uno que se llama "Ariel Echave".
