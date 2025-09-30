Camionero de Chacabuco protagonizó un accidente en otra ciudad

De viaje.
Un camión guiado por una persona de Chacabuco protagonizó un accidente de tránsito en otra ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Volcó el acoplado cargado con trigo.
El camión es un Mercedes Benz con batea.
Ocurrió esta noche en la ruta 9 a la altura de Ramallo, en la mano Buenos Aires a Rosario.
El chofer, de 70 años, según los medios de la zona, es de Chacabuco y no sufrió lesiones.
