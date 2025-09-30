martes, 30 de septiembre de 2025

Camionero de Chacabuco protagonizó un accidente en otra ciudad

 


De viaje.

Un camión guiado por una persona de Chacabuco protagonizó un accidente de tránsito en otra ciudad.



Volver a Chacabuquero.

Volcó el acoplado cargado con trigo.

El camión es un Mercedes Benz con batea.

Ocurrió esta noche en la ruta 9 a la altura de Ramallo, en la mano Buenos Aires a Rosario.

El chofer, de 70 años, según los medios de la zona, es de Chacabuco y no sufrió lesiones.


