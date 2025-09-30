Descuentos para jubilados de la Anses en supermercados: el caso de Chacabuco

Detalles para tener en cuenta.
El Ministerio de Capital Humano dio a conocer que ya está vigente el nuevo programa de beneficios, dirigido a jubilados y pensionados de ANSES, "con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra".
Este programa ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza.
En Chacabuco están presentes dos de las cadenas de Supermercados que participan en el programa, además de dos entidades bancarias con beneficios particulares para los jubilados que allí cobren sus haberes.
Descuentos en supermercados
· Disco: 10% en todos los rubros excepto carnes, electro y marcas seleccionadas + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
· Jumbo: 10% en todos los rubros excepto carnes, electro y marcas seleccionadas + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
· Vea: 10% en todos los rubros excepto carnes, electro y marcas seleccionadas + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
· Coto: 10% sin tope en todos los rubros excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. No acumulable con otras promociones.
· La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. No acumulable con otras promociones.
· Josimar: 15% en todos los rubros excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. sin tope. No acumulable con otras promociones.
· Carrefour: 10% en todos los rubros excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
· Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.
Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
También, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 por ciento) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).
Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25 por ciento de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas).
Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2 por ciento) sin tope de saldo a remunerar.
