Bomberos: rescate en Ardion Chacabuco

 


Emergencia.

Los bomberos voluntarios fueron convocados por una emergencia en la planta de Ardion.


Volver a Chacabuquero.

Se trata de un rescate en altura por un accidente laboral. Un operario estaba realizando una reparación y cayó a un lugar de difícil acceso. Tenía colocado el arnés de seguridad pero sufrió alguna lesión.

Se pidió ambulancia del SAME también.


