martes, 30 de septiembre de 2025

Auto accidentado en un barrio de Chacabuco



Esta tarde.

Esta tarde un auto terminó en una cuneta de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El conductor debió pedir ayuda para poder retirar el vehículo del lugar.

Ocurrió en Moreno entre Cerrito y Carlos Gardel.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Policiales de Chacabuco:

- Recuperó la moto

- Robo en un barrio

- Piden informes sobre una obra de canalización en Chacabuco

- Se recuperaron muy pocas jaulas del acoplado que volcó en Chacabuco

- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

Policiales:

- Emergencia en un puente

- Accidente

- Piedras

- y algo más 

- Video: Así fue el rescate en Ardion Chacabuco

- Bomberos: rescate en Ardion Chacabuco

- Necrológicas I

- Descuentos para jubilados de la Anses en supermercados: el caso de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Una vecina fue agredida en un barrio de Chacabuco 

Todavía se habla de esto:

- Anunciaron la pavimentación de más cuadras de Chacabuco

- Fiesta del Cosechero en Morse con un toque de Chacabuco

- Abogado de Chacabuco juro por su nuevo cargo en la Justicia

- Un camión perdió parte de la carga en Chacabuco

- Los ganadores del sorteo de Aprid Chacabuco

- Lanzan un programa para adoptar perros en Chacabuco 

Policiales de Chacabuco: Robo en la ciudad - Choque en la ruta





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)