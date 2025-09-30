Cronograma de pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y seguros

Para tener en cuenta.ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Detalle:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 8 de octubre
• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
• DNI terminados en 3: 13 de octubre
• DNI terminados en 4: 14 de octubre
• DNI terminados en 5: 15 de octubre
• DNI terminados en 6: 16 de octubre
• DNI terminados en 7: 17 de octubre
• DNI terminados en 8: 20 de octubre
• DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 8 de octubre
• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
• DNI terminados en 3: 13 de octubre
• DNI terminados en 4: 14 de octubre
• DNI terminados en 5: 15 de octubre
• DNI terminados en 6: 16 de octubre
• DNI terminados en 7: 17 de octubre
• DNI terminados en 8: 20 de octubre
• DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 9 de octubre
• DNI terminados en 1: 13 de octubre
• DNI terminados en 2: 14 de octubre
• DNI terminados en 3: 15 de octubre
• DNI terminados en 4: 16 de octubre
• DNI terminados en 5: 17 de octubre
• DNI terminados en 6: 20 de octubre
• DNI terminados en 7: 21 de octubre
• DNI terminados en 8: 22 de octubre
• DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
• DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
