martes, 30 de septiembre de 2025

Cronograma de pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y seguros

 

Para tener en cuenta.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.



Detalle:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

• DNI terminados en 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4: 14 de octubre

• DNI terminados en 5: 15 de octubre

• DNI terminados en 6: 16 de octubre

• DNI terminados en 7: 17 de octubre

• DNI terminados en 8: 20 de octubre

• DNI terminados en 9: 21 de octubre

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre



Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

• DNI terminados en 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4: 14 de octubre

• DNI terminados en 5: 15 de octubre

• DNI terminados en 6: 16 de octubre

• DNI terminados en 7: 17 de octubre

• DNI terminados en 8: 20 de octubre

• DNI terminados en 9: 21 de octubre


Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 9 de octubre

• DNI terminados en 1: 13 de octubre

• DNI terminados en 2: 14 de octubre

• DNI terminados en 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4: 16 de octubre

• DNI terminados en 5: 17 de octubre

• DNI terminados en 6: 20 de octubre

• DNI terminados en 7: 21 de octubre

• DNI terminados en 8: 22 de octubre

• DNI terminados en 9: 23 de octubre




Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre


Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre


Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre



Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

• DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre



Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre



Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre


 

