Accidente en una avenida de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron en el mismo una moto y una bicicleta.
Fue trasladada al hospital en ambulancia una joven que sería la que circulaba en la bicicleta.
Había quedado tendida sobre el pavimento con lesiones en el rostro.
Ocurrió en la intersección de Solís y San Martín.
