Una vecina fue agredida en un barrio de Chacabuco

 

Esta noche.

Una vecina fue agredida esta noche en un barrio de Chacabuco.

Una persona de sexo masculino la golpeó con un rebenque y se marchó del lugar.



La agredida fue traslada de manera particular a la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Al mismo tiempo, un móvil policial se dirigió al lugar para tomar conocimiento de la situación.

Ocurrió en inmediaciones del barrio San Cayentano.


