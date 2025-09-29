Una vecina fue agredida en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Una vecina fue agredida esta noche en un barrio de Chacabuco.
Una persona de sexo masculino la golpeó con un rebenque y se marchó del lugar.
Volver a Chacabuquero.
La agredida fue traslada de manera particular a la Comisaría de la Mujer y la Familia.
Al mismo tiempo, un móvil policial se dirigió al lugar para tomar conocimiento de la situación.
Ocurrió en inmediaciones del barrio San Cayentano.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Anunciaron la pavimentación de más cuadras de Chacabuco
- Fiesta del Cosechero en Morse con un toque de Chacabuco
- Abogado de Chacabuco juro por su nuevo cargo en la Justicia
- Un camión perdió parte de la carga en Chacabuco
- Los ganadores del sorteo de Aprid Chacabuco
- Lanzan un programa para adoptar perros en Chacabuco
Policiales de Chacabuco: Robo en la ciudad - Choque en la ruta
Todavía se habla de esto:
- Policiales de Chacabuco: Demorado en un barrio - Accidentado hospitalizado
- Video: Rescate en una vivienda de Chacabuco
- Futuros bomberos de Chacabuco viajaron a un encuentro de cadetes
- Pedido de auxilio en medio de la noche de Chacabuco
- Video: Hace escuchar el ruido de las motos de Chacabuco
- Deportistas de Chacabuco finalistas
No hay comentarios:
Publicar un comentario