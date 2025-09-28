Rescate en una vivienda de Chacabuco

Esta tarde.
Bomberos, policía y SAME llevaron a cabo el rescate de una mujer esta tarde.
Volver a Chacabuquero.
Una mujer sufrió un accidente en una vivienda. Al parecer, se cayó de un elevador.
El servicio de Salud pidió ayuda a los bomberos para poder ayudar a trasladar a la mujer del lugar donde estaba, el piso de un garage, hasta la ambulancia.
La mujer, adulta mayor, estaba consciente.
Ocurrió en San Lorenzo entre Alem y Pellegrini.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Futuros bomberos de Chacabuco viajaron a un encuentro de cadetes
- Pedido de auxilio en medio de la noche de Chacabuco
- Video: Hace escuchar el ruido de las motos de Chacabuco
- Deportistas de Chacabuco finalistas
Todavía se habla de esto:
- Se dictarán en Chacabuco 3 cursos con puntaje para docentes
- Prendió fuego la moto en Chacabuco
- Vecino de Chacabuco es noticia nacional por la condena que recibió por parte de la Justicia
- Persecución en la mañana de Chacabuco
- Escrutinio definitivo: en Chacabuco radicales y libertarios cortaron boleta
- Registró de lluvia de la madrugada y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Recaudan fondos para un vecino de Chacabuco que debe ser operado
No hay comentarios:
Publicar un comentario