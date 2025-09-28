domingo, 28 de septiembre de 2025

Rescate en una vivienda de Chacabuco

 


Esta tarde.

Bomberos, policía y SAME llevaron a cabo el rescate de una mujer esta tarde.



Una mujer sufrió un accidente en una vivienda. Al parecer, se cayó de un elevador.

El servicio de Salud pidió ayuda a los bomberos para poder ayudar a trasladar a la mujer del lugar donde estaba, el piso de un garage, hasta la ambulancia.

La mujer, adulta mayor, estaba consciente.

Ocurrió en San Lorenzo entre Alem y Pellegrini.


