sábado, 27 de septiembre de 2025

Escrutinio definitivo: en Chacabuco radicales y libertarios cortaron boleta

 

Los datos de la elección provincial 

Se han publicado los datos del escrutinio definitivo de Chacabuco de las elecciones legislativas de agosto. Chacabuquero tuvo acceso a los mismos. 



Volver a Chacabuquero.

DMC animación de eventos en Chacabuco
DMC, animación de eventos

Él mismo permite observar tanto el resultado total como el corte de boleta entre los cuerpos de senadores provinciales y concejales y consejeros escolares. 

El dato más llamativo es que hubo corte de boleta en Somos en el cuerpo de Senadores hacia la Libertad Avanza.

Carnicería M y J Chacabuco
Carnicería M y J

Por otro lado, Fuerza Patria, con Karina Geloso y compañía, estuvo a pocas décimas de llegar al 51 por ciento de los votos.

El isma lavadero gomería Chacabuco
El Isma, lavadero y gomería

Por último, el dato más crítico es que votó el 66 por ciento del padrón.

Remís 24 horas Chacabuco
Remís 24 horas

Estos son los datos completos :

Fuerza Patria

Senadores, 14.198 votos, o sea el 49,57 por ciento.

Concejales, 14.409 votos, o sea el 50,97 por ciento 


La Libertad Avanza

Senadores, 6.984 votos, o sea, 24,38 por ciento 

Concejales, 6.265 votos, o sea, 22,16 por ciento 


Bernardo Stamateas en Chacabuco
Stamateas 6/10

Somos Buenos Aires

Senadores, 5.412 votos, o sea, 18,89 por ciento 

Concejales, 6.029 votos, o sea, 21.33 por ciento 


Potencia

Senadores, 840 votos, o sea, 2,93 por ciento.

Concejales, 1.049 votos, o sea, 3,71 por ciento 

Nunca más solo
Nunca más solo

Frente de Izquierda

Senadores, 478 votos, o sea, 1,67 por ciento 

Concejales, 516 votos, o sea, 1.83 por ciento 


Tiempo de Todos

Senadores, 26 votos, 0.09 por ciento


Construyendo Porvenir 

Senadores, 49 votos, 0,17 por ciento


Valores Republicanos

Senadores, 65 votos, 0,23 por ciento


Política Obrera

Senadores, 54 votos, 0,19 por ciento


Partido Libertario

Senadores, 17 votos, 0,06 por ciento 


Unión y Libertad

Senadores, 136 votos, 0,47 por ciento 


Es con vos, es con nosotros 

Senadores, 5 votos, 0 0,17 por ciento 


Nuevos Aires

Senadores, 110 votos, 0,38 por ciento 


Unión Liberal

Senadores, 31 votos, 0,11 por ciento 


Movimiento Avanzada Socialista

Senadores, 162 votos, 0,57 por ciento


Frente Patriota Federal 

Senadores, 32 votos, 0,11 por ciento


Votos positivos 

Senadores, 28.644 votos, 96,21 por ciento

Concejales, 28.268 votos, 94.95 por ciento 


Voto en blanco

Senadores, 1.128 votos, 3.79 por ciento

Concejales, 1.504 votos, 5.05 por ciento.


Total de votos

Senadores, 29.772 votos, 66,33 por ciento

Concejales, 29.772 votos, 66.33 por ciento.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Persecución en la mañana de Chacabuco

- Registró de lluvia de la madrugada y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

- Necrológicas I

- Recaudan fondos para un vecino de Chacabuco que debe ser operado

Todavía se habla de esto: 

- Daños en una vivienda en un barrio de Chacabuco

- Alerta en Chacabuco por falsos vendedores

- Así se votará con la Boleta Única de Papel en Chacabuco y Argentina

- Mix de Chacabuco:

- Se viene el baile

- Se muda el Planetario 360°

- Visita de un diputado

- Vecina de Chacabuco necesita reunir 3 millones de pesos

- Los ganadores del sorteo de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- "Dejaron la basura en la calle y se llenó de ratones"

- "Los que padecemos enfermedades mentales sabemos que muchas veces no se ven"

- Cambio en la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- "Una mujer me robó en mí kiosco de Chacabuco"

- Encendieron más luminarias en un barrio de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)