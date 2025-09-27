Escrutinio definitivo: en Chacabuco radicales y libertarios cortaron boleta

Los datos de la elección provincial
Se han publicado los datos del escrutinio definitivo de Chacabuco de las elecciones legislativas de agosto. Chacabuquero tuvo acceso a los mismos.
Él mismo permite observar tanto el resultado total como el corte de boleta entre los cuerpos de senadores provinciales y concejales y consejeros escolares.
El dato más llamativo es que hubo corte de boleta en Somos en el cuerpo de Senadores hacia la Libertad Avanza.
Por otro lado, Fuerza Patria, con Karina Geloso y compañía, estuvo a pocas décimas de llegar al 51 por ciento de los votos.
Por último, el dato más crítico es que votó el 66 por ciento del padrón.
Estos son los datos completos :
Fuerza Patria
Senadores, 14.198 votos, o sea el 49,57 por ciento.
Concejales, 14.409 votos, o sea el 50,97 por ciento
La Libertad Avanza
Senadores, 6.984 votos, o sea, 24,38 por ciento
Concejales, 6.265 votos, o sea, 22,16 por ciento
Somos Buenos Aires
Senadores, 5.412 votos, o sea, 18,89 por ciento
Concejales, 6.029 votos, o sea, 21.33 por ciento
Potencia
Senadores, 840 votos, o sea, 2,93 por ciento.
Concejales, 1.049 votos, o sea, 3,71 por ciento
Frente de Izquierda
Senadores, 478 votos, o sea, 1,67 por ciento
Concejales, 516 votos, o sea, 1.83 por ciento
Tiempo de Todos
Senadores, 26 votos, 0.09 por ciento
Construyendo Porvenir
Senadores, 49 votos, 0,17 por ciento
Valores Republicanos
Senadores, 65 votos, 0,23 por ciento
Política Obrera
Senadores, 54 votos, 0,19 por ciento
Partido Libertario
Senadores, 17 votos, 0,06 por ciento
Unión y Libertad
Senadores, 136 votos, 0,47 por ciento
Es con vos, es con nosotros
Senadores, 5 votos, 0 0,17 por ciento
Nuevos Aires
Senadores, 110 votos, 0,38 por ciento
Unión Liberal
Senadores, 31 votos, 0,11 por ciento
Movimiento Avanzada Socialista
Senadores, 162 votos, 0,57 por ciento
Frente Patriota Federal
Senadores, 32 votos, 0,11 por ciento
Votos positivos
Senadores, 28.644 votos, 96,21 por ciento
Concejales, 28.268 votos, 94.95 por ciento
Voto en blanco
Senadores, 1.128 votos, 3.79 por ciento
Concejales, 1.504 votos, 5.05 por ciento.
Total de votos
Senadores, 29.772 votos, 66,33 por ciento
Concejales, 29.772 votos, 66.33 por ciento.
