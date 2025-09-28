Un demorado en la noche de Chacabuco

Situación. Además, un lesionado.
En las primeras horas de la madrugada de la policía de Chacabuco demoró a un vecino.
Todo comenzó con un altercado que tuvo con la ex pareja en su casa. Esto fue lo que motivó la llegada del personal policial al lugar donde estaba registrando esta situación.
Al parecer se detectó que entre ambas personas la justicia había dispuesto una medida de no acercamiento. Por esta razón, el masculino fue conocido a la Comisaría.
Ocurrió en inmediaciones de Juan XXIII y Andes.
Lesionado. Un joven necesitó asistencia médica esta madrugada tras presentar una herida cortante en un brazo.
Se lesionó al romper un vidrio de un puñetazo, en un conflicto familiar, en una vivienda particular.
La Policía fue al lugar y solicitó una ambulancia, pero finalmente el joven fue traslado al Hospital en un vehículo particular.
Ocurrió en el barrio Procrear.
