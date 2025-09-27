Registró de lluvia de la madrugada y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

Para tener en cuenta. Hay una alerta vigente.
Durante la madrugada llovió en Chacabuco y la zona.
No se cumplieron los pronósticos de tormentas fuertes, aunque el registro de llivia de los bomberos voluntarios alcanzó los 22 milímetros hasta las 7.00 en la zona céntrica de la ciudad.
Puede seguir lloviendo hasta la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Ya no está vigente la alerta amarilla por tormentas pero sí otra por vientos fuertes desde la mañana a la tarde.
