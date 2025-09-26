viernes, 26 de septiembre de 2025

"Dejaron la basura en la calle y se llenó de ratones"

 

Nota pedida.

Así nos dejaron la basura, cañas y encima se llenó de ratones del lado nuestro, en la avenida Solís de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Nunca más solo

Desde la Municipalidad nos dijeron que después de la elección venían a retirarlo. Ya los llamamos un montón de veces pero nos prometen que mañana o pasado y ya vamos para un mes así.

Encima se rompió la calle y cuando llueve es imposible salir para llevar a los chicos a la escuela.


Firma:

Jeremías


DMC, animación de eventos


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Los que padecemos enfermedades mentales sabemos que muchas veces no se ven"

- Cambio en la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- "Una mujer me robó en mí kiosco de Chacabuco"

- Encendieron más luminarias en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Habrá un campeonato argentino de velocidad con caballos en Chacabuco

- Necrológicas II

- Queja por una persona que está rondando por el centro de Chacabuco con un palo

 Intensifican procedimientos de verificación por hurto y fraude de energía eléctrica en Chacabuco

- Amenazado en el centro de Chacabuco

- "Mis padres están sin luz por una deuda impagable en Chacabuco"

- "El contenedor y la vereda quedaron detonados de basura"

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins 

- "Hay que declarar la emergencia en salud mental en Chacabuco"


 
on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)