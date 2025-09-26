"Dejaron la basura en la calle y se llenó de ratones"

Nota pedida.
Así nos dejaron la basura, cañas y encima se llenó de ratones del lado nuestro, en la avenida Solís de Chacabuco.
Desde la Municipalidad nos dijeron que después de la elección venían a retirarlo. Ya los llamamos un montón de veces pero nos prometen que mañana o pasado y ya vamos para un mes así.
Encima se rompió la calle y cuando llueve es imposible salir para llevar a los chicos a la escuela.
Firma:
Jeremías
