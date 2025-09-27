sábado, 27 de septiembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

   Que en paz descanse: Luján.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

  - Luján Laurentino Coronel. Falleció el 26 de septiembre de 2025 a los 94 años. Casa de duelo: Solís. 143. Sepelio a las 10.00.




Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Persecución en la mañana de Chacabuco

- Escrutinio definitivo: en Chacabuco radicales y libertarios cortaron boleta

- Registró de lluvia de la madrugada y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

- Recaudan fondos para un vecino de Chacabuco que debe ser operado

Todavía se habla de esto: 

- Daños en una vivienda en un barrio de Chacabuco

- Alerta en Chacabuco por falsos vendedores

- Así se votará con la Boleta Única de Papel en Chacabuco y Argentina

- Mix de Chacabuco:

- Se viene el baile

- Se muda el Planetario 360°

- Visita de un diputado

- Vecina de Chacabuco necesita reunir 3 millones de pesos

- Los ganadores del sorteo de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- "Dejaron la basura en la calle y se llenó de ratones"

- "Los que padecemos enfermedades mentales sabemos que muchas veces no se ven"

- Cambio en la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- "Una mujer me robó en mí kiosco de Chacabuco"

- Encendieron más luminarias en un barrio de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)