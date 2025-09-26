"Los que padecemos enfermedades mentales sabemos que muchas veces no se ven"

Nota pedida de una paciente de Chacabuco.
Son días que no tienen explicación, familias que no tienen consuelo, pero, sobre todo, pacientes sin contención, sin acompañamiento.
Sin educación para identificar quienes necesitan un abrazo.
Sin educación para acompañar a nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres.
Volver a Chacabuquero.
No sabemos cómo, pero tenemos que tener la iniciativa de poder y querer escuchar, para saber como abrazar, como contener.
Quienes padecemos estas enfermedades, porque eso es lo que son, sabemos que algunas veces tienen repercusión en el cuerpo, pero que muchas veces no se ven, no se notan, no se sienten.
Se nos hacen imposibles todos los lugares: transitar la escuela, los vinculos, las aulas, hablar con nuestras familias.
Todo se nos hace imposible, porque en todos los espacios faltan discusiones, falta nombrar, falta empatia, falta dar espacio a los procesos y entender que hacemos lo que podemos.
Nosotros los pacientes, pedimos dejar de sentir tanto. La fuerza la sacamos por los otros, porque ni siquiera seguimos por nosotros mismos.
Muchos no toleran tanto dolor y toman decisiones terribles. y lo sabemos porque no sólo en Chacabuco, sino en todos lados la problemática de la salud mental es una epidemia que cada vez crece más. Se potenció durante la pandemia, pero la realidad es que son situaciones que se arrastran de muchísimo tiempo y que no necesariamente sabemos qué nos generan y desde cuando nos afectan.
Hace años que paso de profesional en profesional. particulares que no puedo pagar porque las consultas valen desde 25 mil pesos en cuanto a psicólogos, psiquiatras desde 40 mil pesos. y ni hablar de los medicamentos.
Los establecimientos públicos están sobrepoblados, con médicos que no dan abasto y pacientes que son tratados con desprecio o como números a los que hay que registrar. La atención en el hospital lamentablemente deja mucho que desear. entiendo todas las situaciones y hasta creo ser mucho más comprensiva de lo que debería, pero soy paciente y creo recibir un trato digno.
Portadores de matricula me han dicho que "no estaban para escucharme, sólo para recetar", que "podría tirar una semana más".
Desde el centro de salud mental te derivan al hospital o las salitas. sobrepasadas también.
necesitamos contención, espacios de escucha reales y sentirnos que valemos aunque sea para alguien.
Particularmente me atiendo en la asociación de jubilados. Ya renunciaron tres psicólogas y la psiquiatra. ahora otra más.
¿A la deriva de quién quedamos?
¿Quiénes se hacen responsables?
Porque después leo muchos comentarios tildando de egoístas, desganado, vagos y faltos de voluntad a personas que no saben como pasan los días, como los mantiene o estabiliza una medicación a la que te aferras como si no hubiera un mañana.
Como pacientes, necesitamos sentirnos escuchados y acompañados. necesitamos de capacitaciones en los colegios y hacia los profesionales que nos atienden en todas las áreas.
Los pacientes queremos vivir y no sabemos que hacer si algún día nos falta medicación o renuncian quienes nos atienden.
Perdí muchas cosas, vínculos que creía iban a ser eternos. por parar, por irme sin explicar que no daba más. que mi cuerpo no soportaba más. otras se quedaron, me agarraron fuerte la mano y ahí están, conmigo a la espero que algún día nos haga un click en la cabeza.
Tengo 23 años y vivo con las ausencias de compañeros, amigos, amigos de amigos, familiares de amigos que no aguantaron más. que no saben cómo hablar ni con quien porque no quieren sentirse juzgados.
¿Quién más se tiene que matar para que hablemos de salud mental?
Firma:
Lucía
