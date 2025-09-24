"Hay que declarar la emergencia en salud mental en Chacabuco"

Nota pedida.
Nuestra ciudad vive una crisis insostenible en salud mental: decenas de pibes han terminado de la peor manera, en el último mes fueron cuatro. Son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros alumnos.
Somos docentes, convivimos a diario con pibes en situaciones desesperantes, semanas tras semanas recibimos noticias de adolescentes que intentan quitarse la vida.
La problemática es muy profunda y requiere una intervención del estado acorde a la gravedad y la urgencia de la situación, así como fondos reales y profesionales en la materia. Chacabuco posee una tasa de suicidios por encima de la media nacional.
Llegamos al extremo de que una persona internada en el Área de Salud Mental se quitará la vida allí mismo. Esto habla de la falta de respuestas, presupuesto y profesionales por parte del estado.
Desde el Partido Obrero, venimos desde hace mucho tiempo planteando las siguientes propuestas (que fueron unos de los ejes fundamentales de nuestra campaña) para intentar abordar esta situación:
1- La declaración inmediata de la Emergencia en Salud Mental en nuestra ciudad, para que haya fondos que puedan destinarse a dicha área.
2- Proponemos un Centro Integral de Salud Mental con Edificio propio, con profesionales, con guardias activas las 24hs, psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras. Para abordar no solo el suicidio adolescente, sino también las adicciones, situaciones de maltrato, violencia y abusos. El centro con fondos reales sería administrado por una comisión de profesionales de la Salud.
3- Fortalecimiento de los Equipos de Orientación Escolar: un equipo por escuela, y por turno. Un psicólogo en cada equipo. Un equipo cada 300 alumnos en escuelas grandes. Toda medida en articulación con Provincia y con dicho Centro Integral de Salud.
Creemos que el estado no puede mirar para otro lado mientras perdemos a nuestros pibes, las fotos no sirven, sino las políticas públicas de fondo para resolver este flagelo tan caro y angustiante para nuestra sociedad. Instamos al gobierno Municipal a dar respuestas inmediatas, contundentes e invitamos a profesionales y vecinos a seguir trabajando estás propuestas para entre todos poder materializarlas. Fondos hay, el Municipio cuenta con un presupuesto de $240 millones diarios.
No nos podemos permitir que los pibes continúen eligiendo la muerte, es una cuestión que debe ser tomada como política de Estado ya. No puede pasar un minuto más, porque en esto se va la vida de nuestros jóvenes y con ella la destrucción de nuestras familias.
Firma:
Partido Obrero
Chacabuco Frente de Izquierda Unidad
