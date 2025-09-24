Inscripción abierta para el nuevo jardín maternal de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Se ha abierto la inscripción en el nuevo jardín maternal de gestión pública de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata del establecimiento educativo ubicado en Insiarte y Junín, en el barrio Alcira de la Peña.
El edificio fue terminado hace unas semanas.
Los jardines maternales admiten alumnos de 45 días a 2 años de edad.
Los interesados en inscribir a sus hijos en este servicio deben dirigirse al lugar de lunes a viernes de 8.00 a 14.00.
Aniversario. La Escuela Primaria Nº16 del Paraje San Vicente cumple 125 años.
Se invita a ex alumnos y ex docentes a comunicarse comunícate con los números telefónicos de abajo para compartir fotos y empezar a armar la celebración. Hay tiempo hasta el 20/11.
Contacto con la escuela:
Gloria 2352 404135
Luciana 2364 644277
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Presentaron el Plan Integral “Primavera – Verano” de Seguridad y Tránsito para Chacabuco
- El Área de Tránsito de Chacabuco retuvo motos
- Recaudan fondos para la familia de un vecino de Chacabuco accidentado
- Periodista de Chacabuco expone en un congreso internacional
- "Expresamos nuestra preocupación por lo que pasa en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
Choque en la noche de Chacabuco: una persona lesionada
- Violenta situación en una vivienda de Chacabuco
- Accidente con una menor trasladada al Hospital de Chacabuco
- Bomberos: incendio en una vivienda de Chacabuco
- Pronóstico de lluvia para Chacabuco en un día clave
- Trigo agroecológico en Chacabuco
- Aniversario de Carmen de Areco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Necrológicas II del lunes 22
No hay comentarios:
Publicar un comentario