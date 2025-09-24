miércoles, 24 de septiembre de 2025

Inscripción abierta para el nuevo jardín maternal de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Se ha abierto la inscripción en el nuevo jardín maternal de gestión pública de la ciudad de Chacabuco.



Se trata del establecimiento educativo ubicado en Insiarte y Junín, en el barrio Alcira de la Peña.

El edificio fue terminado hace unas semanas.

Los jardines maternales admiten alumnos de 45 días a 2 años de edad.

Los interesados en inscribir a sus hijos en este servicio deben dirigirse al lugar de lunes a viernes de 8.00 a 14.00.


Aniversario. La Escuela Primaria Nº16 del Paraje San Vicente cumple 125 años.

Se invita a ex alumnos y ex docentes a comunicarse  comunícate con los números telefónicos de abajo para compartir fotos y empezar a armar la celebración. Hay tiempo hasta el 20/11.

Contacto con la escuela:

Gloria 2352 404135

Luciana 2364 644277



Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

