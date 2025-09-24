Recaudan fondos para la familia de un vecino de Chacabuco accidentado

Solidaridad.
Amigos de la familia de un vecino de Chacabuco accidentado están organizando una velada musical para recaudar fondos.
Volver a Chacabuquero.
El accidentado es Franco Milione, quien está internado en un centro médico de Junín. El dinero es para abonar la estadía de los familiares en la vecina ciudad.
La velada se desarrollará este viernes 26 de septiembre por la noche en una confitería ubicada saavedra 177.
Participan: Pepe Basualdo, Diego Lobos, Miguel García, Adrian Dominguez, Alexis Marquez, Juan Santillan, Diana Basualdo, Lucas Centurion, Johana Jaime, Sandra Pagella, Marcos (Cabro Music), Pichi Capdevila, Carlitos Marino, Héctor Anibal, Cristian Alberto, Juan "La Voz", Mario Gentile.
También publicaron el alias bancario del padre para recibir transferencias:
ROPA.LIJA.AGUILA
A nombre de Javier Alberto Milione
