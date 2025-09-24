Mix: Trabajos en la pista - Vecinos citados - Periodista de Chacabuco expone en un congreso internacional

Breves.
Techo. La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco informó que se techó el sector de baños y proveeduría de la Pista de Ciclismo del Parque Recreativo de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Citaciones. El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- María Rosa Nanni
Congreso. Valeria Román participará como expositora en el XIII Congreso Internacional de Periodismo Médico y Temas de Salud.
El evento se realizará el 26 de Septiembre en la sede de la Asociación Médica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema "Repensar la ética en periodismo médico y temas de salud".
Valeria Román expondrá sobre cómo informar sobre el uso de las intervenciones no probadas durante las emergencias sanitarias globales.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- El Área de Tránsito de Chacabuco retuvo motos
- Recaudan fondos para la familia de un vecino de Chacabuco accidentado
- "Expresamos nuestra preocupación por lo que pasa en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
Choque en la noche de Chacabuco: una persona lesionada
- Violenta situación en una vivienda de Chacabuco
- Accidente con una menor trasladada al Hospital de Chacabuco
- Bomberos: incendio en una vivienda de Chacabuco
- Pronóstico de lluvia para Chacabuco en un día clave
- Trigo agroecológico en Chacabuco
- Aniversario de Carmen de Areco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Necrológicas II del lunes 22
No hay comentarios:
Publicar un comentario