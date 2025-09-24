miércoles, 24 de septiembre de 2025

Mix: Trabajos en la pista - Vecinos citados - Periodista de Chacabuco expone en un congreso internacional

 


Breves.

Techo. La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco informó que se techó el sector de baños y proveeduría de la Pista de Ciclismo del Parque Recreativo de Chacabuco.



Citaciones. El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- María Rosa Nanni

Congreso. Valeria Román participará como expositora en el XIII Congreso Internacional de Periodismo Médico y Temas de Salud.

 El evento se realizará el 26 de Septiembre  en la sede de la Asociación Médica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema "Repensar la ética en periodismo médico y temas de salud".

Valeria Román expondrá sobre cómo informar sobre el uso de las intervenciones no probadas durante las emergencias sanitarias globales.

