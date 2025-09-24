miércoles, 24 de septiembre de 2025

El Área de Tránsito de Chacabuco retuvo motos

Comunicado.

 El Subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro, informó que en la jornada de ayer se procedió a la retención de una motocicleta que era conducida por un menor de edad, quien además no contaba con la documentación respaldatoria del vehículo.



En el mismo operativo dinámico, otra motocicleta fue retenida por circular sin la chapa patente obligatoria.

Desde el área de Tránsito se recuerda a los conductores la obligación de portar la documentación correspondiente del vehículo, la chapa patente, casco y el seguro vigente. Asimismo, se apela a la colaboración y responsabilidad de los padres, dado que los menores de edad se encuentran inhabilitados para conducir motocicletas.

